Мощный ураган разносит Воронеж, Белгород и Тульскую область

сегодня в 17:11

В Воронеже бушует мощнейший ураган. Стихия разгулялась также в Белгороде и Тульской области, сообщает SHOT .

В нескольких районах Воронежа повалило деревья и оборвало кабели. От ветра снесло крышу местного техникума.

Также мощные порывы ветра с песком накрыли трассу М-4 «Дон». Водители вынуждены сбрасывать скорость, включать аварийку и ехать буквально вслепую.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в девяти регионах России, в том числе из-за сильных дождей, гроз, града и заморозков. Например, в Воронежской области выпадет град, местами ветер будет достигать 20 м/с.