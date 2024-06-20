Мощный ураган повалил 200 деревьев в Московской области

сегодня в 16:49

Около 200 деревьев рухнули в Московской области из-за мощного урагана. Падения зеленых насаждений зарегистрированы в 23 округах региона, сообщает РИА Новости .

Известно об одном пострадавшем — это женщина в Сергиевом Посаде. В 10 городских округах из-за падения деревьев повреждены 26 автомобилей.

Также огромное дерево обрушилось во время непогоды в Москве, упав на балкон жителей района Медведково. Кадры происшествия попали в Сеть.

20 июня на Московский регион обрушился мощный ураган «Эдгар» с ливнем. Ситуацию осложняют и штормовые порывы ветра, которые могут достигать 25 м/с.