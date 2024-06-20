Гигантское дерево атаковало балкон жителей московского Медведково

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Огромное дерево обрушилось во время непогоды в Москве, упав на балкон жителей района Медведково. Кадры происшествия попали в Сеть, сообщает SHOT .

Девушка снимала ураган из окна квартиры, когда дерево буквально залетело на балкон. Оператор не пострадала.

Ранее жители Подмосковья опубликовали кадры жуткого погодного явления — на видео запечатлен настоящий смерч. На кадрах видно, как темные тучи сгущаются, а потоки воздуха закручиваются, образовывая торнадо.

Упавшие из-за шквального ветра деревья в столице распиливают и вывозят, также сотрудники коммунальных служб демонтируют поврежденные конструкции. Для ликвидации подтоплений на улицах работают бригады и специальная техника «Мосводостока», а еще откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний мегаполиса.

20 июня на Московский регион обрушился мощный ураган «Эдгар» с ливнем. Ситуацию осложняют и штормовые порывы ветра, которые могут достигать 25 м/с.