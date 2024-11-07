Мощные взрывы прогремели у киевского аэропорта Жуляны
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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил о звуках мощных взрывов с последующей детонацией, которые прозвучали недалеко от киевского аэропорта Жуляны, сообщает РИА Новости.
Серия взрывов была слышна в самой столице Украины около 7 утра. По словам жителей Киева, звуки раздавались со стороны аэропорта Жуляны.
«Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых», — добавил Лебедев.
Также он отметил, что взрывы были слышны в пригороде Киева — Вышгороде. Координатор рассказал, что целью ВС РФ были места дислокации ВСУ, а именно центры распределения теробороны перед отправкой на фронт.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали территорию около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атаке также подвергся город Энергодар.