Мощные взрывы прогремели у киевского аэропорта Жуляны

сегодня в 09:11

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил о звуках мощных взрывов с последующей детонацией, которые прозвучали недалеко от киевского аэропорта Жуляны, сообщает РИА Новости .

Серия взрывов была слышна в самой столице Украины около 7 утра. По словам жителей Киева, звуки раздавались со стороны аэропорта Жуляны.

«Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых», — добавил Лебедев.

Также он отметил, что взрывы были слышны в пригороде Киева — Вышгороде. Координатор рассказал, что целью ВС РФ были места дислокации ВСУ, а именно центры распределения теробороны перед отправкой на фронт.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали территорию около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атаке также подвергся город Энергодар.