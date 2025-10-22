сегодня в 21:16

Момент крушения легкомоторного самолета в Венесуэле попал на видео

В Венесуэле потерпел крушение легкомоторный самолет. Момент смертельной авиакатастрофы попал на видео, сообщает SHOT .

Самолет американского производства Piper PA-31T Cheyenne взлетел из аэропорта Парамилло в городе Сан-Кристобаль. Однако практически сразу же его повело в сторону.

Самолет перевернулся в воздухе и рухнул рядом с взлетно-посадочной полосой. Начался пожар. На опубликованных кадрах видно, что судно практически полностью сгорело. Обломки разбросаны по полосе.

В момент авиакатастрофы на борту находились пилот и пассажир. Они оба сгорели заживо. Точные причины падения борта не названы.

Ранее авиакатастрофа произошла в американском штате Массачусетс. Самолет Socata TBM-700 рухнул на автомобильную дорогу. Погибли два человека, еще один пострадал.

