Вторая трагедия за сутки: авиакатастрофа в Массачусетсе унесла две жизни

В США разбился самолет при заходе на посадку

В американском штате Массачусетс произошла авиакатастрофа, ставшая уже вторым подобным инцидентом в США за последние сутки, сообщает Shot .

Самолет Socata TBM-700 рухнул на автомобильную дорогу в Дартмуте при попытке экстренной посадки в условиях сильного ветра и дождя. Погибли два человека, еще один получил серьезные травмы.

По предварительной информации, экипажу не был предоставлен план полета при заходе на посадку в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств катастрофы.

Ранее в Техасе также разбился самолет, унеся жизни двух человек — видеозапись того инцидента была опубликована в СМИ.