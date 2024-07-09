Момент атаки дрона ВСУ по нефтебазе в Волгоградской области попал на видео

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Baza опубликовала видео атаки дрона ВСУ по нефтебазе в Волгоградской области

Видео с моментом атаки беспилотника ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области опубликовала Baza .

В видеоролике можно увидеть, как дрон самолетного типа летит к горящему объекту. После подлета раздается взрыв.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что минувшей ночью территорию региона атаковали дроны. Они напали на нефтебазу и подстанцию.

Из-за угрозы атаки украинских беспилотников в Волгограде был закрыт аэропорт.