Могли завербовать в ИГ*: пропавшую в Турции россиянку нашли на границе с Сирией

Таинственно пропавшие в Турции москвичка с сыном найдены на границе с Сирией

Москвичка и ее 10-летний сын, которые таинственно пропали в Турции, найдены на границе с Сирией. 32-летнюю россиянку могли завербовать кураторы из ИГ*, сообщает SHOT .

Пропавших маму и сына нашли в районе турецкого города Адана, который расположен недалеко от границы с Сирией. По одной из версий, россиянку могли завербовать и загипнотизировать.

Сейчас россиянка с мальчиком находятся под присмотром местной полиции, их перевозят в Стамбул. Семью ожидает депортация в РФ.

Ранее СМИ писали, что более месяца идут безуспешные поиски москвички Дарьи Лучкиной и ее 10-летнего сына. Женщина сказала родителям, что едет на корпоратив, но сама тайно вылетела с ребенком в Стамбул, не поставив никого в известность. В Турции их ждал неизвестный мужчина на автомобиле.

* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена.

