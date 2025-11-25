Ищут уже месяц: москвичка тайно улетела в Турцию с сыном и бесследно исчезла

Пропавшую в Турции россиянку с 10-летним сыном не могут найти уже месяц

Более месяца продолжаются безуспешные поиски москвички Дарьи Лучкиной и ее десятилетнего сына. 32-летняя женщина, сказав родителям, что едет на корпоратив, тайно вылетела с ребенком в Стамбул, не поставив никого в известность. С тех пор какие-либо сведения о них отсутствуют. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках дочери и внука к полиции, волонтерам и СМИ, сообщает aif.ru .

Все было спланировано

17 октября Дарья сообщила близким, что планирует посетить корпоратив вместе с сыном, объяснив это тем, что «все сотрудники фирмы будут с детьми». После этого мать и ребенок перестали выходить на связь.

Впоследствии выяснилось, что никакого корпоратива не было. Дарья с сыном направились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, взяв с собой минимум вещей. В их московской квартире родственники обнаружили новый планшет мальчика и его телефон. По информации волонтеров, в турецком аэропорту их ждал неизвестный мужчина на автомобиле.

Сотрудники полиции установили, что Дарья начала подготовку к поездке в Стамбул примерно за месяц. Авиабилеты в Турцию были приобретены еще в середине сентября.

Дарья развелась с мужем 10 лет назад, когда мальчику было всего 2 месяца. Общение ребенка с отцом ограничивалось редкими телефонными разговорами.

Известно, что Дарья увлекалась турецкими сериалами. Родители заметили, что в последнее время она стала более замкнутой и погруженной в свои мысли. Знакомых в Турции у Дарьи не было.

«Целый месяц потерян»

Тетя пропавшей россиянки Ольга Логинова, проживающая в другом городе, сообщила, что в последний раз видела племянницу летом, когда та приезжала в гости. Новость о случившемся повергла женщину в шок.

«Я просто в шоке… Видела Дашу летом, они приезжали на отдых», — поделилась родственница.

По ее словам, в тот приезд она не заметила в поведении племянницы ничего необычного.

«Все было как обычно: разговаривали, пили чай, странного ничего не заметила», — рассказала Ольга.

Женщина также выразила серьезную обеспокоенность тем, как был организован поиск на начальном этапе.

«Родители Даши обращались в правоохранительные органы еще месяц назад. Но все завертелось только сейчас, когда подключились волонтеры и СМИ… Я считаю, что целый месяц потерян, а ведь там 10-летний ребенок», — подчеркнула она.

Мнение детектива

Частный детектив Оганес Бабаджанян, анализируя ситуацию, высказал ряд вызывающих тревогу предположений.

«Вероятность того, что женщина влюбилась и уехала к своему суженному, равняется 0,1% из 100%. Крайние 4 дела, которые я расследовал по поводу мошенничества, были связаны с москвичами по такой же тематике. Поэтому никаких положительных заключений дать, к сожалению, не могу», — отметил он.

По мнению эксперта, сына пропавшей женщины могут использовать для давления на нее.

«Какой-то человек мог стать сначала другом для женщины, а потом, в зависимости от ее физиологических качеств, назовем это так, забрать ребенка и сделать его инструментом. Чтобы угрозами заставлять делать мать то, что нужно. А что именно — вариантов миллион», — предположил детектив, основываясь на своей 14-летней практике.

Турция — лишь транзитный пункт

Бабаджанян также обратил внимание на то, что Турция, куда направилась Дарья Лучкина с сыном, могла быть лишь промежуточным пунктом. Он считает, что оттуда они могли улететь в любую страну. Именно поэтому при проведении подобных поисковых мероприятий в первую очередь необходимо установить, покидали ли они территорию страны въезда.

Эксперт также считает, что Дарья знала, куда и к кому едет, поскольку в турецком аэропорту ее встретил мужчина на машине.

«Она, скорее всего, ехала к конкретному человеку, с которым, соответственно, была предварительная договоренность. То есть то, что ее встретили в аэропорту, абсолютно нормальное явление, кем бы ни был встретивший ее человек: положительный персонаж или отрицательный», — заключил Бабаджанян.

Родные Лучкиной надеются на активизацию поисковых мероприятий и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дарьи и ее сына, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы или волонтерские организации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.