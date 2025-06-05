Мобилизованные устроили бунт в ТЦК в Киеве

В Киеве в одном из сборных пунктов для мобилизованных произошел серьезный бунт. Мужчины, которых сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) ловят на улице, не хотят идти воевать, сообщает РБК .

В Сети появились видео, на которых мужчины, проходящие медкомиссию в киевском ТЦК, спорят с военкомами. Некоторые настроены агрессивно.

«Мой кореш, брат, четыре войны прошел, чеченец. Со второй чеченской кампании!» — кричит яростно один из мобилизованных.

На других кадрах из ТЦК мужчины заваливают шконками вход в комнату, чтобы туда не могли войти военкомы. В итоге некоторых укладывают лицом в пол сотрудники полиции.

Насильственная мобилизация на Украине набирает обороты. Например, в Одессе одному из мужчин сломали ключицу при задержании. К пострадавшему подъехал микроавтобус, из которого выбежали сотрудники ТЦК и начали запихивать его внутрь.