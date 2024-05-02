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МО: еще один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в четверг около 11:25 по Москве. Попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Примерно в 10:30 по Москве российские военнослужащие сбили беспилотник украинской армии над Белгородской областью.

Ранее стало известно, что украинская армия начала бить дронами по российской железнодорожной инфраструктуре. Прошедшей ночью дроны ВСУ напали на тяговые подстанции в Курской и Орловской областях.