Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

сегодня в 11:47

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и ликвидировала дрон украинской армии над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел в четверг около 10:30 по Москве. Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее стало известно, что ВСУ начали бить дронами по российской ж/д инфраструктуре. За прошедшую ночь украинская сторона атаковала тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.