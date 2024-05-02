Baza: ВСУ начали бить дронами по российской ж/д инфраструктуре

сегодня в 10:34

Украинская армия начала бить беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре в РФ. За ночь ВСУ атаковали тяговые и трансформаторные подстанции, расположенные в Орловской и Курской областях, сообщает Baza .

В районе 23 часов дроны напали на тяговые подстанции у станций Поныри и Свобода в Курской области.

Через 15 минут беспилотники атаковали тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Кроме того, там же были атакованы трансформаторные подстанции.

В результате ударов противника на станциях Змиевка и Глазуновка аварийно отключили электропитание. Из-за этого задержали 2 поезда по маршрутам Москва — Белгород и Москва — Льгов.

Пострадавших в указанных инцидентах нет.

Ранее пресс-служба Минобороны страны сообщила, что 12 беспилотников ВСУ уничтожили в 5 регионах РФ прошедшей ночью.