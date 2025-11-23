Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по схеме Долиной

В Красноярске многодетная мать стала жертвой квартирной аферы, схожей со схемой, как мошенники обманули певицу Ларису Долину. В итоге женщина лишилась приобретенного жилья и денег, сообщает SHOT .

53-летняя Татьяна летом купила квартиру в Красноярске за 5 миллионов рублей у мужчины, постоянно проживающего в Москве. По словам женщины, сделка не вызывала подозрений, так как продавец предоставил полный пакет документов. Риелтором при оформлении сделки выступал сын Татьяны.

Однако вскоре после завершения купли-продажи бывший владелец обратился в суд, требуя аннулировать сделку и выписаться. Он заявил, что стал жертвой обмана и передал деньги мошенникам, утверждая, что не осознавал своих действий и не планировал продавать квартиру.

В итоге многодетная мать лишилась и средств, и приобретенного жилья. Теперь она вынуждена выплачивать кредит за несуществующую квартиру, продолжая жить в старом доме.

По словам эксперта по недвижимости Константина Апрелева, подобная схема получила название «эффект Долиной», и в текущем году жертвами таких махинаций в России стали более трех тысяч семей.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина впервые дала показания по делу о продаже квартиры, в котором она стала жертвой мошенников. Оказалось, что певица отдала злоумышленникам не только свои деньги, но и средства, взятые в долг у друзей.

