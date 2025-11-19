Лариса Долина занимала средства для мошенников у друзей при продаже квартиры

Народная артистка России, певица Лариса Долина заявила в ходе судебного заседания в Балашихинском горсуде, что стала жертвой мошенников, лишившись не только личных накоплений и средств, вырученных от продажи недвижимости, но и привлеченных кредитных денег, а также займов у друзей. Об этом она рассказала в ходе дачи показаний в удаленном формате 19 ноября, сообщает «Коммерсант» .

Певица давала свидетельские показания посредством видеосвязи из Хамовнического суда Москвы, который ранее восстановил ее права на утраченную квартиру. В здание суда артистка прибыла под охраной бойцов спецназа.

Заявление потерпевшей продолжалось около 90 минут. Долина объяснила свое решение давать показания удаленно плохим состоянием здоровья. В качестве площадки для видеоконференции был выбран Хамовнический суд, расположенный в непосредственной близости от Ксеньинского переулка, где находится квартира, ставшая объектом преступных действий злоумышленников прошлой весной.

Известно, что ранее артистка подавала прошение о предоставлении госзащиты, ссылаясь на угрозы со стороны преступников, требовавших отозвать заявление и угрожавших подрывом автомобиля. В целях обеспечения безопасности потерпевших, в число которых, помимо Долиной, входят еще две пожилые женщины, одна из которых проживает в Балашихе, судебный процесс был объявлен закрытым 10 ноября.

На заседании 19 ноября Долина подтвердила ранее данные следствию показания о том, что в 2024 году стала жертвой обмана. По ее словам, преступники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедили певицу в существовании злоумышленников, стремящихся похитить ее денежные средства и оформить кредитные обязательства под залог принадлежащей ей квартиры.

Обман в несколько этапов

Мошенники также смогли убедить артистку не только перевести ее сбережения на «защищенные счета», но и осуществить продажу недвижимости, которая в марте 2025 года была возвращена ей в собственность решением того же Хамовнического суда. Злоумышленники убедили Долину, что данная сделка будет носить «фиктивный» характер и будет контролироваться ими в рамках «спецоперации» по задержанию преступников. Жертву склонили к участию в этой мнимой операции.

Однако квартира, оцененная в 112 миллионов рублей, была приобретена реальным покупателем, 34-летней Полиной Лурье. Полученные средства Долина передала мошенникам, частично в наличной форме, частично посредством банковских переводов. В своих показаниях певица призналась, что для участия в этой «спецоперации» она даже прибегла к займам у друзей. В течение трех месяцев, с апреля по июль 2024 года, певица держала происходящее в секрете от своих близких, следуя указаниям «сотрудников ФСБ». Часть денег артистка передала наличными обвиняемой Анжеле Цырульниковой, как непосредственно у себя дома (37,5 млн и 36 млн руб.), так и через своего помощника (1,5 млн и 2 млн руб.) в различных районах Москвы, используя кодовые слова: «Мама», «Звезда» и «Ремикс».

Что известно о мошенниках

По данным следствия, подготовка к мошеннической схеме, в результате которой Долина потеряла около 175 миллионов рублей и право собственности на квартиру, оцениваемую в 138 миллионов рублей, началась еще в феврале 2024 года. Злоумышленники не только тщательно спланировали и разыграли представление, но и привлекли так называемых «дропов» — людей, готовых оформить банковские карты для осуществления денежных переводов, а также обналичивать средства и создавать криптовалютные кошельки, на которые в итоге и была выведена большая часть похищенных денег.

Некоторые из показаний Долиной, данных ею в ходе следствия, были зачитаны в судебном заседании по инициативе прокуратуры. Однако суд отклонил просьбы адвокатов обвиняемых об оглашении других частей показаний, не усмотрев в них противоречий с ранее озвученной информацией.

