МК: в Подмосковье нашли остатки упавшего беспилотника

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Обломки дрона ВСУ нашли накануне вечером в Можайском городком округе Московской области. Об этом сообщает МК .

Фрагменты обнаружили рядом со 152-м километром Минского шоссе. Останки дрона отправили на экспертизу.

В Раменском округе 1 сентября дрон влетел прямо в участок жителей Дурнихи в Подмосковье. Беспилотник упал на сарай.

Ранее на фоне одной из атак украинскими беспилотниками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей проявлять бдительность и внимательность. Важно придерживаться ряда правил.

«Должны понимать, что, когда ложишься спать, отключить звук у телефона — это не очень хорошая привычка», — отметил губернатор.