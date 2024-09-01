Baza: дрон влетел прямо в участок жителей Дурнихи в Подмосковье

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Опубликовано видео падения одного из дронов ВСУ в Раменском округе

В Сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон сбили в Московской области. Ее публикует Baza .

Дрон ВСУ приземлился на сарай неподалеку от частного дома в населенном пункте Дурниха Раменского городского округа в Подмосковье. Люди ранения не получили.

На записи видно, как дрон пикирует прямо в землю, летя на участок. После инцидента постройки получили небольшие повреждения.

Ранее стало известно название украинского дрона, которым ВСУ били по Москве. Им стал дальнобойный БПЛА PD-2 с дальностью 1 тыс. километров.