МК: на юго-западе Москвы из-за ветра на женщину упало заграждение
На жительницу Москвы из-за ветра упало заграждение. Инцидент произошел в 1-м Очаковском переулке столицы, сообщает «МК: срочные новости».
Женщина проходила мимо металлического забора, который ограждал яму. Конструкция, предположительно, упала на нее из-за ветра.
После этого пострадавшая свалилась на асфальт и ударилась головой. Ее увезли в больницу. Затем заграждение скрепили.
Ранее в Чкаловске 70-летняя пенсионерка упала в трехметровую яму. Она замерзла до потери речи.