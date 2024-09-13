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МК: на юго-западе Москвы из-за ветра на женщину упало заграждение

На жительницу Москвы из-за ветра упало заграждение. Инцидент произошел в 1-м Очаковском переулке столицы, сообщает « МК: срочные новости ».

Женщина проходила мимо металлического забора, который ограждал яму. Конструкция, предположительно, упала на нее из-за ветра.

После этого пострадавшая свалилась на асфальт и ударилась головой. Ее увезли в больницу. Затем заграждение скрепили.

Ранее в Чкаловске 70-летняя пенсионерка упала в трехметровую яму. Она замерзла до потери речи.