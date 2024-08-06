Пенсионерка рухнула в 3-метровую яму с водой на улице и замерзла до потери речи

сегодня в 13:01

В Чкаловске сотрудники МЧС достали из уличной ямы 70-летнюю женщину

В городе Чкаловск Нижегородской области пенсионерку достали из трехметровой ямы, в которую она упала, пока шла домой в темноте. Женщина сильно замерзла и с трудом могла говорить, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Происшествие случилось на улице Белинского ночью 6 августа. По словам пожилой женщины, она шла домой в темное время и не увидела канаву, вырытую около тротуара. По итогу пенсионерка свалилась вниз.

«Сама она не смогла назвать свой адрес, так как сильно замерзла, и разговаривать было тяжело», — рассказали спасатели.

На место событий прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Они спустили в яму лестницу, после чего вызволили гражданку из западни.

После спасения женщину передали врачам, ее жизни ничего не угрожает.