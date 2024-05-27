МК: мигрант пытался изнасиловать пациента в московской больнице

Инцидент произошел в медучреждении в столичном районе Тушино. 25-летний мигрант попал в больницу с подозрением на пневмонию.

Около 02:00 пятницы 19-летний юноша проснулся в момент, когда мигрант, сосед по койке, трогал его за интимные места. Также иностранец снимал происходящее на телефон. Сначала пациент сделал вид, что спит, однако оттолкнул мужчину, когда приставания усилились. После этого мигрант вернулся на свою кровать.

Во время утреннего обхода пострадавший передал медсестре записку, в которой попросил вызвать полицию. Правоохранительные органы задержали уроженца Узбекистана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве 22-летний гражданин Киргизии угрожал убийством 29-летней девушке, пытаясь ее изнасиловать. Получив отпор, злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранители задержали мужчину.