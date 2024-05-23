В Москве киргиз напал на девушку и попытался ее изнасиловать на улице

В столице гражданин Киргизии напал на девушку и попытался ее изнасиловать, угрожая убийством. Жертва смогла дать отпор, сообщает SHOT .

Нападение произошло на улице Дыбенко в столичном районе Ховрино. 22-летний Эрлан подошел к 29-летней девушке-медику, схватил ее за шею и оттащил в переулок, где было темно.

Гражданин Киргизии попытался изнасиловать девушку, а когда та стала сопротивляться, начал угрожать убийством. Девушка все же продолжила драться с насильником. Получив отпор, Эрлан убежал, скрывшись с места преступления.

Правоохранители задержали мужчину. На него заведено уголовное дело, которое находится на контроле у московской прокуратуры.

Ранее в Москве произошел еще один подобный случай. Гражданин Узбекистана изнасиловал 19-летнюю дочь своего знакомого, пока ее родители спали за соседней стеной.