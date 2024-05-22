В Подмосковье узбек изнасиловал дочь приятеля. Родители спали за стеной

В Подмосковье гражданин Узбекистана Журакул М. изнасиловал 19-летнюю дочь своего знакомого. Он остался ночевать у семьи, родители девушки спали в соседней комнате, сообщает Baza .

Журакул проживает на территории РФ с 2009 года, при этом на короткое время иногда приезжает в Узбекистан. В январе прошлого года он стал поваром в «Пекарне», общение с некоторыми постоянными посетителями переросло в приятельские отношения.

В июле 2023 года узбек познакомился с семьей местных жителей: Павлом, его супругой Марией и дочкой Лизой (имена изменены). Они были частыми покупателями в «Пекарне».

Через несколько месяцев пара зашла в «Пекарню» и позвала Журакула в гости, чтобы выпить, тот согласился. Лиза ушла спать первая, а ее родители предложили своему приятелю остаться на ночь. Уложили его спать в комнате дочери.

Девушка рассказала, что ночью проснулась от того, что Журакул трогает ее и шепчет: «Солнышко, ты мне нравишься». Когда Лиза открыла глаза, то увидела, как полуголый повар навис над ней сверху. Мужчина крепко прижал ее своим телом, а на просьбы остановиться не реагировал. Только через некоторое время девушке удалось вскочить, она сразу же побежала будить родителей.

Павел и Мария оперативно показали дочь медикам, а затем отвезли ее к правоохранителям. Они завели дело по факту изнасилования.

Сам злоумышленник при этом утверждает, что секс был по обоюдному согласию. В Узбекистане его ждут жена и трое маленьких детей.