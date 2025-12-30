«Мисс Россия» Линникова показала фото человека, который пытался ее изнасиловать

Российская фотомодель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова поделилась фотографией человека, который, как утверждает девушка, удерживал ее на вилле на Бали и пытался изнасиловать, сообщает «112» .

Ранее Линникова рассказала, что стала жертвой нападения неадеквата на Бали. Неизвестный мужчина удерживал ее на вилле, отнял телефон и пытался изнасиловать. Модель обратилась в местную полицию.

Линникова поделилась подробностями о похитителе. По ее словам, мужчину зовут Исмет С. Она опубликовала переписку, в которой неадекват угрожает ей и говорит, будто она специально придумала историю, чтобы получить деньги.

Сама Анна утверждает, что денег у нее достаточно. Она уверяет, что история с нападением настоящая.

