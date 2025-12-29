«Пытался меня в******»: мисс России Линникову чуть не изнасиловали на Бали

сегодня в 09:58

Мисс России Линникову удерживали против воли и пытались изнасиловать на Бали

Мисс России – 2022 Анну Линникову насильно удерживали и пытались изнасиловать на Бали. Некий мужчина забрал у девушки смартфон, не разрешал уйти из виллы и предпринимал попытки изнасиловать ее, сообщает « 112 ».

Линникова отметила, что на протяжении всего следующего дня находилась в полиции. Девушка надеется, что мужчину депортируют или посадят в тюрьму.

Мисс Россия – 2022 отметила, что в Индонезии весьма строгий закон, который касается домашнего насилия. Может последовать уголовное наказание за подобные действия.

«Меня пытались изнасиловать здесь. Это пытался сделать восточный мужчина», — отметила модель.

Девушка написала рапорт в полицию на предполагаемого правонарушителя. Она надеется, что с инцидентом разберутся местные силовики.

«Этот человек держал меня у себя на вилле, он отобрал телефон, и он пытался меня в******», — отметила Линникова.

