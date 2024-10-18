Мишка из роз напугал пациентов и персонал больницы в Петрозаводске

Большого мишку из роз обнаружили на ступеньках больницы в Петрозаводске. Обеспокоенные граждане вызвали полицию и взрывотехников, сообщает Baza .

Инцидент произошел 16 октября возле клиники, расположенной на Советской улице. Неизвестный мужчина принес мишку из роз и оставил его на крыльце здания.

При этом никаких данных, кому предназначен такой «подарок», он не оставил. Да и опознать мужчину нельзя было, так как он был в капюшоне.

Сотрудники клиники обнаружили находку и испугались. Некоторые издалека решили, что из игрушки торчат провода. На место происшествия вызвали полицию и взрывотехников.

Правоохранители осмотрели мишку, взрывчатку они не обнаружили. Однако игрушку все-таки забрали на экспертизу.

Ранее мина «Колокольчик» взорвалась в руках жителя Шебекина. Он пострадал, мужчину госпитализировали.