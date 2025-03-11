«Мираторг» выплатит по 1,5 млн руб семьям погибших при ударе БПЛА сотрудников

Компания «Мираторг» в самое ближайшее время окажет всю необходимую помощь семьям своих сотрудников, погибших при атаке БПЛА в Подмосковье, сообщается на сайте компании.

Речь идет о единовременных выплатах в размере 1,5 млн рублей, а также об оплате всех расходов, связанных с похоронами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что третий сотрудник «Мираторга» скончался после атаки дронов.

Удар беспилотников ВСУ пришелся по автопарковке компании в 05:14, когда работники только вышли на смену.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал Воробьев.