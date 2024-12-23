Минтранс Камчатки проверит все обстоятельства инцидента с Ан-2

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил региональному Минтрансу проверить все обстоятельства инцидента с самолетом Ан-2, чтобы в будущем предотвратить такие ситуации, сообщает ТАСС .

«Главное, что выжили люди в течение трех суток после падения самолета. Это неординарный и очень позитивный исход, благодаря действиям спасателей и профессионализму самих летчиков», — отметил он.

Губернатор предложил наградить спасателей.

Экипаж грузового Ан-2 из трех человек выжил. Мужчин нашли в тот момент, когда провизия и топливо, за счет которого они грелись, заканчивалась. Спасатели эвакуировали выживших, затем их госпитализировали. Одного из пострадавших прооперировали, у него была черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Из-за плохой погоды самолет быстро перестали искать с воздуха, но к поисково-спасательной операции подключили специалистов на снегоходах.