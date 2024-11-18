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Минобороны: ВСУ потеряли до 695 бойцов в зоне действия «Южной» группировки войск

Подразделения «Южной» группировки войск в ходе активных боевых действий ликвидировали около 695 украинских военнослужащих в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны вблизи н. п. Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово ДНР.

Также российские военнослужащие отразили 2 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады противника.

В результате действий российских подразделений ВСУ потеряли 2 танка, 2 БТР, боевую бронемашину, 4 152-мм орудия Д-20, 2 американских 105-мм орудия М119, 122-мм гаубицу Д-30, 2 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 6 полевых складов с боеприпасами.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Российская армия продолжает продвигаться по линии фронта под Донецком.