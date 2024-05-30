Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО сбили вражеский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Киев совершил попытку атаковать территорию России около 10:30 по московскому времени.

Около 08:20 дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Краснодарским краем.

Ранее дом известного ученого-психолога, профессора Андрея Копьева был поврежден при падении обломков дрона в Балашихе. Всего в ходе происшествия были повреждены три строения, но в целом последствия оказались минимальны.