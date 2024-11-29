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Российские войска продолжают уничтожать бронированную технику и солдат ВСУ в Курской области. В одном из населенных пунктов приграничного района образовалось «кладбище украинской пехоты», видео с ним публикует Минобороны РФ.

Штурмовики ВС России обнаружили огневую точку противника в приграничье Курской области. Солдаты при поддержке операторов дронов и артиллерии нанесли удар по технике и живой силе противника.

Российским войскам удалось взять рубеж под контроль. Им необходимо было его удерживать.

Украинское командование отправляло малые группы боевиков, чтобы те попытались выбить бойцов с позиций. Однако при поддержке операторов дронов противник был ликвидирован.

На опубликованном видео солдат ВС РФ идет по разрушенному боевиками населенному пункту в Курской области и показывает «кладбище украинской пехоты». Земля села усеяна трупами боевиков украинских боевиков и иностранных наемников.

За сутки 28 ноября украинские войска потеряли 250 бойцов в Курской области.