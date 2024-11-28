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За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 250 военнослужащих

Украинские силы лишились более 250 военнослужащих ВСУ в Курской области за сутки. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, боевую бронемашину, шесть автомобилей и пять минометов, принадлежащих противнику, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы подразделения группировки войск «Север» поразили ВСУ возле 13 населенных пунктов региона. За сутки один украинский военнослужащий сдался в плен.

Кроме того, российская армия ударила по ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области и шести населенных пунктов Сумской области. Удары наносились помощью артиллерии и авиации.

Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 36 260 солдат, 158 боевых машин пехоты, 1 200 боевых бронемашин и т. д.

Ранее расчет группы спецназа «Ахмат» уничтожил военных в форме НАТО в Курской области. Это произошло в лесу к северо-востоку от Суджи.