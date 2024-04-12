Минобороны РФ: еще один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

В районе 16:30 в пятницу ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Его сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Так российские войска пресекли попытку противника совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Прошедшей ночью в регионе уничтожили один дрон ВСУ, утром в пятницу — еще пять беспилотников.