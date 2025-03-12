Минобороны: ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников

Отмечается, что по пять дронов было сбито над Брянской, Ростовской областями.

Кроме того, три беспилотника ВСУ уничтожены над Калужской область и один — на Белгородской областью.

11 марта ВСУ нанесли массированную атаку беспилотниками на Москву. Всего за ночь перехватили 337 дронов над 10 российскими регионами. Есть погибшие и пострадавшие. БПЛА в том числе атаковали жилые дома.