Минобороны: ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников

Происшествия

Силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что по пять дронов было сбито над Брянской, Ростовской областями.

Кроме того, три беспилотника ВСУ уничтожены над Калужской область и один — на Белгородской областью.

11 марта ВСУ нанесли массированную атаку беспилотниками на Москву. Всего за ночь перехватили 337 дронов над 10 российскими регионами. Есть погибшие и пострадавшие. БПЛА в том числе атаковали жилые дома.