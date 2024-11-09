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Минобороны: под Курском Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ из РСЗО «Град»

Тульские десантники уничтожили украинскую пехоту в Кореневском районе Курской области. Удары по противнику наносились из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает Минобороны РФ.

Российская разведка передала Тульским десантникам координаты расположения украинской пехоты. Противник собирался уйти с позиций, но не успел.

Тульские десантники нанесли удар ракетами из РСЗО по «квадрату», в котором находились боевики. Убегающие пехотинцы ВСУ были ликвидированы.

Ранее российские войска взяли в плен женщину-боевика в Курской области. Она была рядовой.