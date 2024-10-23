Минимум 10 человек находятся в заложниках у террористов, напавших на Tusaş

Как минимум 10 человек удерживают в заложниках террористы в Анкаре. Все они находятся внутри здания аэрокосмической компании Tusaş, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как люди сидят за столом. Некоторые пытаются спрятаться.

По предварительным данным, погибли девять человек. Два охранника предприятия скончались у проходной во время подрыва смертника. После этого вторая группа террористов проникла в здание.

Турецкие СМИ опубликовали кадры взрыва и перестрелки на производственном объекте. На видео можно заметить серый дым у входа на объект. Рядом припарковано множество машин, у некоторых сработала сигнализация. У здания есть люди. Затем раздается стрельба.

О взрыве в Анкаре стало известно вечером 23 октября. Tusaş — это компания, которая производит космическое оборудование и военные самолеты.