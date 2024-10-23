Минимум 10 человек находятся в заложниках у террористов, напавших на Tusaş
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Как минимум 10 человек удерживают в заложниках террористы в Анкаре. Все они находятся внутри здания аэрокосмической компании Tusaş, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как люди сидят за столом. Некоторые пытаются спрятаться.
По предварительным данным, погибли девять человек. Два охранника предприятия скончались у проходной во время подрыва смертника. После этого вторая группа террористов проникла в здание.
Турецкие СМИ опубликовали кадры взрыва и перестрелки на производственном объекте. На видео можно заметить серый дым у входа на объект. Рядом припарковано множество машин, у некоторых сработала сигнализация. У здания есть люди. Затем раздается стрельба.
О взрыве в Анкаре стало известно вечером 23 октября. Tusaş — это компания, которая производит космическое оборудование и военные самолеты.