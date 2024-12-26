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Миллионы крабов, моллюсков и медуз погибли из-за мазута в Черном море

Животные, обитающие на дне Черного моря, массово погибают из-за разлива мазута. Так, нефтепродукт убил уже миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз, сообщает Mash .

Из-за холода мазут опустился с поверхности моря на дно. Пока нефтепродукт находится там, животные продолжат погибать. Ежедневно волонтеры находят множество крабов и рапанов в мазуте.

Моллюски гибнут сразу, так как их раковины полностью заполняются мазутом. По словам экспертов, погибли уже сотни тысяч особей. Весной же начнут всплывать тушки погибших рыб.

По словам экологов, жизнь на дне Черного моря наладится, когда концентрация мазута станет допустимой для жизни фауны. Восстановление займет минимум 10 лет.

Ранее стало известно, что специалисты после разлива мазута обследовали свыше 256 кв. км акватории Черного моря. Собрано 25 тонн нефтеводяной смести.

Два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате в море вылился мазут, его прибило к берегам Краснодарского края.

Волонтеры продолжают спасать животных, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.