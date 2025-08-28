Миллиардер Шепель предлагал родителям погибшей в ДТП девушки 80 млн руб

Владелец S.Holding и миллиардер Алексей Шепель, ставший виновником ДТП со смертельным исходом в 2022 году, предлагал родителям погибшей девушки крупную денежную сумму в размере 80 млн рублей. По словам Анны, матери погибшей, таким образом он стремился избежать уголовной ответственности, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Шепель сначала предлагал нам с мужем 5 млн рублей, потом 10, а потом 80 млн. Но мы отказались и не пошли с ним на мировое соглашение. Он просто пытался от нас откупиться», — рассказала женщина.

Она добавила, что Шепель также предлагал денежную компенсацию еще одному пострадавшему в результате аварии, который получил инвалидность. Сумма, предложенная миллиардером, составила 700 тыс. рублей.

Анна отметила, что встречалась с Шепелем один раз, и в ходе диалога она задала ему вопрос: «Если бы ваш ребенок погиб в аварии, а виновник предложил бы вам заплатить, вы бы его простили?». Он ответил, что нет, поделилась женщина.

По словам матери погибшей, после этой встречи Шепель стал оправдывать свои действия и попытался объяснить произошедшее своим возрастом и ухудшением здоровья: «Ну, так получилось. Старею, наверное».

Журналисты не смогли связаться с адвокатами Шепеля для получения комментариев. Издание готово выслушать позицию миллиардера и его представителей.

ДТП с участием Алексея Шепеля произошло 8 февраля 2022 года на Рублевском шоссе. Автомобиль, которым управлял миллиардер, влетел в поток впереди идущих транспортных средств. Позже выяснилось, что во время управления автомобилем бизнесмену стало плохо. В результате судебного разбирательства Шепель был приговорен к 3,5 года лишения свободы, однако впоследствии реальный срок был заменен на условный.