Миляев назвал актуальное число пострадавших при взрыве в доме под Тулой

Миляев: при взрыве газа в доме в Куркино пострадали три человека

Утром 8 ноября в поселке Куркино в Тульской области в одном из трехэтажных многоквартирных домов произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия число пострадавших выросло до трех человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Всего пострадавших: 3 человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников», — сообщил Миляев.

Также губернатор региона подчеркнул, что на Октябрьской улице, 90 в школе № 1 развернули пункт временного пребывания для жильцов дома. Там же организовано горячее питание.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8 800 444 40 03.

Ранее в Сети появилась информация, что число пострадавших при частичном обрушении дома после взрыва выросло до семи человек. Также, по данным СМИ, несколько человек числятся без вести пропавшими.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.