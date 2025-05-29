Мигранты в Солнечногорске продавали контрафактный алкоголь детям

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В городском округе Солнечногорск Московской области мигранты продавали контрафактный алкоголь несовершеннолетним. Продажи велись даже в ночное время, сообщает Информационный центр СК России.

Незаконную предпринимательскую деятельность в поселке Андреевка организовала местная жительница. Алкоголь продавали мигранты. Дети приходили за «покупками» даже в ночное время.

Также «бизнесвумен» владеет развлекательным заведением, которое находится по соседству с магазином. Здесь не соблюдаются санитарные нормы, а несколько месяцев назад несовершеннолетняя отравилась алкоголем.

Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о расследовании.

Ранее трагедия случилась в Байкальске Иркутской области. Во время пьяной вечеринки 17-летний юноша зарезал четверых подростков. Еще четыре человека получили ранения. Затем агрессор поджег дом и сгорел вместе со своими жертвами.