Мигранты нелегально ночуют в строящейся школе в столице

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в столице, сообщает пресс-служба комитета.

Ранее в адрес председателя СК поступило обращение о нелегальном проживании мигрантов на территории строящейся школы. Жители рассказали, что приезжие живут на стройплощадке в столичном ЖК «Эко Бунино». Они пожаловались на большое скопление мигрантов.

Кроме того, горожане беспокоятся о сроках строительства. Они уверены, что к началу учебного года школу не построят. Обращения, которые москвичи писали в компетентные органы, никаких результатов не принесли.

Следователи организовали процессуальную проверку по данному обращению. О результатах ее проведения нужно будет доложить главе СКР.