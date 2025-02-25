Мигранты и житель Люберец сбывали имитацию икры под видом настоящей

Более 6 тонн поддельной икры нашли в подпольном цеху в Люберцах

Правоохранители выявили в Люберцах подпольный цех, где расфасовывали поддельную икру, а потом сбывали ее. В результате было изъято более 6 тонн имитированной рыбной продукции, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Цех, который накрыли полицейские, находился в ангаре на территории промышленной зоны. Предварительно, злоумышленники расфасовывали там имитированную икру в банки, а затем сбывали под видом настоящей в Подмосковье и близлежащих регионах.

На производстве и в складских помещениях полицейские обнаружили рулоны с этикетками, пустые емкости, а также красную и черную икру без маркировки. Всего было изъято свыше 6 тонн поддельной рыбной продукции. Ее направили на экспертизу.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот товаров без маркировки). Правоохранители выявили предполагаемых организаторов «бизнеса». Ими оказались двое мигрантов и один местный житель.

Двух фигурантов отправили под домашний арест, третьему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование дела продолжается.

Ранее в Москве нашли и изъяли 120 кг контрафактной черной икры. Злоумышленники создали налаженную схему сбыта ценного продукта на столичной территории.