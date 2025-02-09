В Москве нашли и изъяли 120 кг контрафактной черной икры изъяли

В Москве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальной торговлей черной икрой. Двое злоумышленников — мужчина 39 лет и женщина 33 лет — организовали подпольную сеть по реализации деликатесной продукции из осетровых рыб, охраняемых законом, сообщает столичная прокуратура .

В ходе проверки правоохранители изъяли крупную партию контрабандной икры весом около 120 килограммов. Задержанные действовали в составе преступной группы, создав налаженную схему сбыта ценного продукта на столичной территории.

За противоправные действия с особо ценными биоресурсами, находящимися под защитой как российского законодательства, так и международных соглашений, фигурантам грозит серьезное наказание. Уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ направляется в суд. Обвиняемым инкриминируется групповое преступление, связанное с незаконными операциями с дериватами краснокнижных видов рыб.

Московская межрайонная природоохранная прокуратура завершила процедуру утверждения обвинительного заключения по рассматриваемому делу.