Мигрантка раздела москвичку, посадила ее на бутылку и заставила извиняться

В Москве 30-летняя приезжая из Киргизии избила 21-летнюю девушку и заставила ее раздеться догола, сесть на бутылку и извиниться за то, что она рассказала мужу своей соседки о неверности последней. Издевательства были сняты на видео, сообщает «МК: срочные новости».

Происшествие случилось в квартире на улице Академика Королева. Иностранка познакомилась на улице с 39-летней продавщицей Анной (имя изменено), и женщины решили устроить совместное застолье. Дома Анна рассказала новой знакомой о 21-летней соседке Наталье (имя изменено), которую также обвинила в своем разводе. По словам женщины, молодая знакомая пускала ее в свою квартиру для встречи с любовником, но позже рассказала обо всем ее мужу.

После этого женщины решили жестоко наказать Наталью, и вскоре хозяйка квартиры заманила соседку к себе в гости, попросив ее вернуть одолженную книгу. Когда Наталья пришла, киргизстанка избила ее и стала угрожать ножом. Приезжая начала снимать видео и заставила девушку полностью раздеться, сесть на опустошенную бутылку из-под шампанского и извиняться.

Позже Наталью отпустили домой. Пострадавшая вызвала полицию, после чего силовики задержали 30-летнюю уроженку Киргизии.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Прочие подробности случившегося выясняются.