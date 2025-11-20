Мигрант-педофил трогал девочку между ног в петербургском метро

В Санкт-Петербурге провели задержание мигранта-педофила, домогавшегося до 13-летней девушки в метро. Об этом сообщает « Многонационал ».

Приезжий подошел к девочке вплотную, а затем начал трогать между ног. Пострадавшая была шокирована.

На видео с допроса у мигранта спросили, знает ли он, за что задержан. Тот ответил, что «трогал девочку в метро».

Ранее в Москве задержали 38-летнего блогера Сергея Н., подозреваемого в педофилии. Он, предположительно, домогался до двух школьниц и просил их отправить фото «18+».

