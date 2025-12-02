Мигрант надругался над пассажиркой в салоне автомобиля в Москве
В Москве арестован мигрант, надругавшийся над девушкой в машине
Фото - © Фотобанк Лори
Заключен под стражу мигрант, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к девушке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.
Инцидент произошел 6 ноября. Мужчина, применяя насилие, надругался над пассажиркой в салоне машины.
Затем мигрант покинул место преступления. Девушка обратилась в правоохранительные органы.
Иностранного гражданина задержали, ему предъявили обвинение. Также фигуранта заключили под стражу.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.