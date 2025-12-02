Мигрант надругался над пассажиркой в салоне автомобиля в Москве

В Москве арестован мигрант, надругавшийся над девушкой в машине

Заключен под стражу мигрант, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к девушке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.