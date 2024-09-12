сегодня в 17:58

В МИД РФ заявили, что украинские солдаты сгоняли не успевших покинуть Курскую область жителей в подобие концентрационных лагерей, сообщает РИА Новости .

В докладе ведомства говорится, что киевский режим создал на ряде контролируемых территорий Курской области подобия концлагерей. В них солдаты ВСУ насильно сгоняли жителей, которые не успели покинуть регион.

Как отмечает МИД РФ, информация об этом взята из данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.

Кроме того, в докладе ведомства отмечается, что противник использовал жителей региона для съемок пропагандистских сюжетов иностранными журналистами. Зарубежные сотрудники СМИ незаконно проникали под Курск с территории Украины.

Так, например, по данным российского дипведомства, в подвалы Суджанского интерната насильно согнали от 70 до 100 курян. Их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских роликов.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили 10 населенных пунктов Курской области за двое суток. ВСУ потеряли до 20 бойцов убитыми и ранеными.