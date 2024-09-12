ВС РФ освободили 10 населенных пунктов Курской области за двое суток

Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения наступательных действий освободили 10 населенных пунктов Курской области в течение двух суток, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Викторовку, Внезапное, Апанасовку, 10-й Октябрь, Бяхово, Вишневку, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость.

Также за последние сутки подразделения группировки «Север» отразили две контратаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов региона и сорвали попытку украинской атаки в направлении еще одного.

ВСУ потеряли до 20 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, российская армия уничтожила бронемашину и автомобиль противника. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, напавшую на территорию Курской области.

Ранее стало известно, что Украина потеряла почти 12 тыс. солдат при попытке вторжения в Курскую область. Также российские войска уничтожили 93 танка, 74 бронетранспортера и 42 БМП противника.