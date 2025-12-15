Металлодетектор сработал на нож, но напавшего на педагога ученика не досмотрели

В школе № 191 в Санкт-Петербурге, где ученик напал на педагога, стоят рамки металлодетектора. Они сработали на нож, но юношу не остановили, охранники не стали проверять сумку, сообщает «Mash на Мойке» .

Администрация учебного заведения потратила около 30 млн рублей на безопасность, охрана школы стоила почти 13 млн в год. По условиям договора, охранники должны работать круглосуточно. Еще 15 млн рублей потратили на тревожные кнопки в школе и реагирование с выездом Росгвардии в этом году.

Школьники поделились, что иногда проносили ножи на уроки, но ребятам никто ничего не говорил, хотя рамки на металл срабатывали. Следователи рассказали Ura.ru, что школьник и учитель еще находятся в тяжелом состоянии. Пока никого не удалось опросить.

По данному факту возбудили уголовное дело по покушению на убийство. В прокуратуре заявили, что организуют проверку школы и охраны.

Инцидент произошел 15 декабря в школе № 191 в Красногвардейском районе. Девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Женщина получила не менее трех ножевых ударов. Затем парень предпринял попытку суицида. Их обоих доставили в больницу.

Предварительно, утром мальчик пришел на занятие, чтобы исправить плохую оценку за контрольную.

