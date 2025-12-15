Металлодетектор сработал на нож, но напавшего на педагога ученика не досмотрели
В школе № 191 в Санкт-Петербурге, где ученик напал на педагога, стоят рамки металлодетектора. Они сработали на нож, но юношу не остановили, охранники не стали проверять сумку, сообщает «Mash на Мойке».
Администрация учебного заведения потратила около 30 млн рублей на безопасность, охрана школы стоила почти 13 млн в год. По условиям договора, охранники должны работать круглосуточно. Еще 15 млн рублей потратили на тревожные кнопки в школе и реагирование с выездом Росгвардии в этом году.
Школьники поделились, что иногда проносили ножи на уроки, но ребятам никто ничего не говорил, хотя рамки на металл срабатывали. Следователи рассказали Ura.ru, что школьник и учитель еще находятся в тяжелом состоянии. Пока никого не удалось опросить.
По данному факту возбудили уголовное дело по покушению на убийство. В прокуратуре заявили, что организуют проверку школы и охраны.
Инцидент произошел 15 декабря в школе № 191 в Красногвардейском районе. Девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Женщина получила не менее трех ножевых ударов. Затем парень предпринял попытку суицида. Их обоих доставили в больницу.
Предварительно, утром мальчик пришел на занятие, чтобы исправить плохую оценку за контрольную.
