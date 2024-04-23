Мэр Терехов: в Харькове слышны взрывы

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На территории Харькова снова слышны взрывы, сообщается в Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова.

Мэр Харькова предупредил жителей об осторожности.

Ранее серия новых взрывов прогремела в понедельник вечером на территории Харькова. Удары были нанесены по инфраструктурному объекту.

В понедельник российские военные нанесли удар по телевышке в Харькове. В результате точного попадания у вышки обрушился шпиль. Позднее киевские власти подтвердили повреждение ТВ-инфраструктуры.