Медведица в Пензенской области вышла к людям в поисках убитого лесничим детеныша

В селе Липлейка Пензенской области заметили медведицу. Она вышла к людям в поисках своего детеныша, который несколько дней назад был застрелен в населенном пункте по соседству, сообщает SHOT .

Обессиленный тощий медвежонок забрел в село Устье 12 октября в поисках еды и воды, он не вел себя агрессивно. Местные жители напоили его и покормили. Было видно, что животному нужна помощь, однако приехал лесничий и расстрелял малыша из охотничьего ружья.

После произошедшего жители пожаловались, что лесник забрал голову медвежонка к себе домой, чтобы повесить ее в качестве трофея. Ее на месте произошедшего так и не нашли.

Теперь из леса вышла мама-медведица — ее заметили в селе Липлейка, что примерно в 10 км от места расправы над детенышем. Местные начали переживать уже за ее судьбу.

Ранее в Минлесхозе заявили, что хладнокровно убитый медвежонок якобы представлял опасность для местных жителей.